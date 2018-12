Trio wollte wartendem Mädchen Handtasche rauben

Drei bisher unbekannte Täter versuchten am 8. Dezember 2018, gegen 6.45 Uhr früh einer 17-jährigen Welserin bei der Bushaltestelle Hans-Sachs-Straße - Kreuzung Schnitzlerstraße in Wels die Handtasche zu rauben. Die drei positionierten sich um sie, einer packte sie an der Schulter und der zweite griff auf die Handtasche.