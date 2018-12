Neun Menschen aus brennendem Haus gerettet

Gegen 0.36 Uhr störte Sirenengeheul die Nachtruhe in Neustift. In einem Gästehaus war ein Brand ausgebrochen, es würden sich mehrere Personen im Haus befinden und der Fluchtweg sei durch das Feuer abgeschnitten, hieß es beim Notruf. Beim Eintreffen der Hilfskräfte stand die Küche in Brand und es herrschte im gesamten Haus eine starke Rauchentwicklung. Am Balkon standen mehrere Personen. „Die Personen konnten mit Hilfe von Nachbarn mittels einer Leiter evakuiert und weitere Gäste, welche noch schliefen, ebenfalls über einen Balkon aus dem Gefahrenbereich gebracht werden“, betont die Polizei in einer Mitteilung.