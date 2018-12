Hyundai Veloster N: Ferner Star der Kompaktraketen

Und mit dem entgeht uns was in Europa, jedenfalls in der N-Version. Der Kleine schaut richtig scharf aus, vor allem in dem typischen Babyblau mit roten Akzenten. Böse Front, fetter Dachspoiler und mächtig Power, die über die Vorderräder herfällt. So hat der Veloster endlich einen Sinn, weil er jetzt nicht mehr nur auf Sportwagen macht, sondern endlich auch einer ist! Und so klingt er auch!