SUV krachte in Villacher Taxi

In einem Kreuzungsbereich in der Millesistraße krachten ein Villacher (46) und ein 36-jähriger Arriacher zusammen. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich blieb der 36-Jährige mit dem Bein zwischen den Pedalen seines Pkw hängen und beschleunigte. Der Villacher konnte seinen SUV nicht mehr bremsen und krachte seitlich in den zweiten Wagen. Ein Polizist: „Der PKW des 46-Jährigen wurde rechts gegen einen Gartenzaun und in weiterer Folge gegen eine Straßenlaterne geschleudert.“