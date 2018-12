Balkon brach: Fotografin stürzte drei Meter tief

Die Perchtengruppe hatte sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in Niederbreitenbach in einem angemieteten, leerstehenden Haus getroffen, um sich auf einen bevorstehenden Auftritt vorzubereiten. Die 19-jährige Fotografin der Gruppe suchte eine geeignete Stelle, um ein Gruppenfoto zu machen. Dazu begab sie sich auf den abgesperrten Balkon des Hauses.