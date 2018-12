Nach Waffen-Eklat in Schulbus: Sozialdienst

In einer Klassenkonferenz wurde beschlossen, dass der Schüler, der vorerst weiter am Unterricht teilnehmen darf, zumindest symbolisch einen Akt der Wiedergutmachung setzen sollte. „Er hat sich freiwillig dazu verpflichtet, an der Schule einen Sozialdienst zu machen“, sagt Herwig Kerschbaumer von der Landesbildungsdirektion. Das bedeutet, dass der 15-Jährige nun an freien Nachmittagen unter anderem putzt und aufräumt.