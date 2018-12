Vald d‘Isere: Hirscher peilt Weltcup-Führung an

An Hirschers Hauptkonkurrenten hat sich trotz des Kontinente-Wechsels nichts geändert. Der in seiner Karriere von vielen Verletzungen gebeutelte Deutsche Stefan Luitz hat am Sonntag die fast einjährige Siegesserie Hirschers im Riesentorlauf beendet und will nachlegen. Sein Teamkollege Felix Neureuther gibt infolge eines Daumenbruchs vorerst nur am Samstag sein Comeback, er lässt den Sonntag-Slalom aus. Klar auch, dass der Norweger Henrik Kristoffersen wieder lästig sein wird.