Das nächste „Far Cry“ spielt in der Postapokalypse

Ubisoft arbeitet an einem neuen „Far Cry“. Und bereits vor der offiziellen Ankündigung des neuen Serienteils hat man einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der die Vorfreude auf den Shooter anfachen soll. Allzu viele Infos enthält der zwar nicht, er legt aber immerhin schon einmal eindeutig nahe, dass das Game in einer nuklearen Postapokalypse à la „Fallout“ spielen dürfte. Mehr Details werden in der Nacht auf Freitag erwartet, wenn Ubisoft das nächste „Far Cry“ vermutlich am Rande der Game Awards offiziell ankündigt.