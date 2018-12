Paul McCartney: Das Alpha und Omega des Pop

Erinnerungen an damals

Doch natürlich kracht und rumpelt es nicht unentwegt - „Macca“ ist eher der filigrane Feingeist, dessen Gespür für Atmosphäre und Melodie in der Popmusik unerreicht ist. Beispiele dafür liefert er auch in der Stadthalle zuhauf. Vor allem dann, wenn er an seine lebenden und verschiedenen Lieben denkt, die sein Leben in unterschiedlichsten Phasen entscheidend mitgeprägt haben. „My Valentine“ widmet er seiner ebenfalls in Wien anwesenden Frau Nancy, „Love Me Do“ dem Beatles-Starproduzent George Martin, das emotionale „Here Today“ seinem Berufszwilling John Lennon und das epische „Something“ beginnt er in Anlehnung an George Harrison mit einer Ukulele und melancholischen Bildeinspielungen aus den unterschiedlichsten gemeinsamen Karrierestationen. Von den Schlüsselfiguren aus der Beatles-Historie bleibt nur Drummer Ringo Starr unerwähnt, dafür kredenzt er dem Publikum Geschichten aus den späten 60er-Jahren in denen Jimi Hendrix oder Eric Clapton Schlüsselrollen einnehmen. Für Beatles-Anthologen ist das natürlich keine Herausforderung. Zwei japanische Allesreisende, die McCartney rund um den Globus folgen, werden vom großen Meister sogar persönlich begrüßt.