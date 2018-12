Gewerkschaft plant Protest am 2. Einkaufssamstag

Auch in der vierten Verhandlungsrunde konnte man sich nicht einig werden: „Das Letztangebot der Arbeitgeber in der Höhe von 2,35 Prozent Gehaltssteigerung zeugt von einer Geringschätzung der Leistungen der Angestellten. In praktisch allen Branchen, die in den letzten Wochen KV-Abschlüsse erzielten, lagen diese über der drei Prozent-Marke“, erklärte dieVerhandlerin der GPA-djp, Anita Palkovich.