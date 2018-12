Plasma rettet Leben!

Großer Dank an die freiwilligen Spender

Da Plasmapräparate nicht synthetisch hergestellt werden können, muss man auf Spenden zurückgreifen. “Den Menschen, die dafür ihr Plasma hergeben, kann gar nicht genug gedankt werden. Es muss in unserem Land daher alles unternommen werden, um das gegenwärtig hohe Spendenaufkommen sowie die Motivation zu erhalten„, erklärt Dr. Matthias Gessner, Vorsitzender der IG Plasma. Um beispielsweise die Behandlung eines Immundefekt-Patienten für ein Jahr zu gewährleisten, benötigt man bis zu 130 Spenden.“Aktuell werden weltweit rund 42 Millionen Liter Plasma im Jahr gespendet, wobei etwa fünf Millionen davon in Österreich in sogenannten Fraktionieranlagen direkt zu Arzneimitteln verarbeitet und anschließend international exportiert werden„, erklärt DI Karl-Heinz Hofbauer, Mitglied der Pharmig-Arbeitsgruppe “Standort„ und Leiter der Produktionsbetriebe von Shire in Wien.