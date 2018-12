Studenten zahlen noch drauf

Für Schüler und Lehrlinge sind Fahrten mit Zug oder Bahn in der gesamten Ostregion günstig. Dank dem Top-Jugendticket sind sie gratis unterwegs - ausgenommen der einmal im Jahr fälligen 70 Euro. Davon können Studenten nur träumen. Knapp 47.000 junge Niederösterreicher sind an Universitäten inskribiert, die meisten davon in Wien. Die Öffi-Fahrt zu den Vorlesungen kostet die angehenden Akademiker jedoch knapp 60 bis 70 Euro monatlich. Im Landtag in St. Pölten wurde ein SP-Antrag von allen Fraktionen unterstützt: Das Top-Jugendticket um 70 Euro im Jahr solle auch auf Studierende ausgeweitet werden.