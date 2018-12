79-Jährige von Pkw erfasst: Sie verstarb in Klinik

Eine 79-jährige Fußgängerin ist am Dienstag in Innsbruck von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Frau musste noch an der Unfallstelle vom Notarzt reanimiert werden. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde sie dann in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert, wo sie nun verstarb. Ähnliche Szenen ereigneten sich am Mittwochfrüh im Gemeindegebiet von Mittersill im Salzburger Pinzgau: Eine Tirolerin (75) wurde von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt.