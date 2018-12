Diese Gewohnheiten sind schlecht für die Haut

In der kalten Jahreszeit verbringen wir viel Zeit Zuhause. Das ist zwar gemütlich, aber versuchen Sie trotzdem so oft als möglich an die frische Luft zu gehen. Sauerstoff fördert nämlich nicht nur unser Wohlbefinden, sondern sorgt auch dafür, dass sich unsere Zellen erneuern, was den Teint jung und frisch wirken lässt.