Cobra-Großeinsatz wegen bewaffnetem Betrunkenem

„Messer in Griffweite“

Als sich der Mann auch nach längeren Verhandlungen nicht stellte, stürmten die Cobra-Beamten schließlich das Einfamilienhaus in Kössen im Bezirk Kitzbühel und nahmen ihn fest. „Dabei stellte sich heraus, dass der Mann ein Messer in Griffweite hatte. Weitere Waffen wurden jedoch nicht gefunden“, so die Sprecherin.