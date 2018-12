Neue Todesdroge ist selbst dem Darknet zu riskant!

Tausende Tote in den USA, Hunderte in England

Drogenkonsumenten nutzen es unter anderem, um Heroin zu strecken - und holen sich reihenweise eine Überdosis. Im vergangenen Jahr sind so 29.000 US-Amerikaner gestorben. Vor fünf Jahren waren es noch 3000. In Großbritannien sind in den letzten 18 Monaten zumindest 160 Menschen durch Fentanyl oder ähnliche Mittel gestorben.