Drogen aus dem Darknet überschwemmen Österreich

Drogen kommen am Postweg in die Provinz

So seien Fahrten von Linz oder Graz nach Wien nicht mehr notwendig, „das fehlt jetzt weg, weil es direkt unvorstellbare Mengen online gibt.“ Zusätzlich entfalle der Kontakt mit anderen Kriminellen, wodurch die Drogendelikte sich nun durch alle Schichten ziehen, vom klassischen Drogenhändler, der immer schon Suchtmittel verkauft hat und das Darknet einfach dazu entdeckt hat, bis zum „Neueinsteiger“, der durch die Konstanten großen Mengen, die da vorhanden sind, sofort in die Schwerstkriminalität driftet, ohne dass ihm das wirklich bewusst ist. „Die sind dann ganz überrumpelt, wenn dann die Polizei bei ihnen vorbeikommt und realisieren dann frühestens in der U-Haft, in was sie sich da reinbegeben haben“, so Taferner. Nämlich in schwerste Tatbestände der Drogenkriminalität, weil Grenzwerte da mehrfach überschritten wurden.