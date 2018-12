Babyleiche in Polen führte zu Fall in Deutschland

35-Jährige will nichts von Babyleiche in Polen wissen

Die Frau gab zu, dass es sich bei dem in ihrer Wohnung entdeckten Mädchen um ein von ihr zur Welt gebrachtes Kind handelt. Mit der in Polen gefundenen Mia will die Frau nach eigener Aussage aber nichts zu tun haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Untersuchungen dauerten noch an. Unter anderem soll ein DNA-Test zeigen, ob sie auch die Mutter von Baby Mia ist.