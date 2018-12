Mühlviertler beobachtete rumänischen Einbrecher

Verdächtiger im Nachbarort

Im Nachbarort Ottensheim beobachtete kurz darauf ein anderer Bewohner einen Mann, der bei seinem Haus geläutet und dann in seinen Garten gegangen war. Der Zeuge verständigte die Polizei. Den Beamten gelang es, den Verdächtigen - einen 45-jährigen Rumänen - in der Nähe des Anwesens anzuhalten. Bei den Erhebungen zeigte sich schließlich, dass der Mann offenbar zuvor in das Wohnhaus in Walding eingebrochen hatte. Der Verdächtige bestreitet diese Tat. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Erhebungen zu weiteren Tatorten und etwaigen Mittätern werden aktuell noch geführt.