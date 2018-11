Autolenker (18) übersah heranrasenden Zug: Unfall

Einen näherkommenden Regionalzug hat am Mittwoch offenbar ein Autolenker (18) in Ried im Innkries übersehen. Sein Wagen wurde erfasst, 25 Meter mitgeschleift und in ein Feld geschleudert. Der Lenker hatte einen Schutzengel, konnte sich selbst befreien und erlitt nur leichte Verletzungen.