Verhandlungen um Bahn-KV gehen am Samstag weiter

Arbeitgeberseite kündigt neues Angebot an

Der Fachverband der Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer kündigte indes an, der Gewerkschaft bis Donnerstag einen neuen Vorschlag zukommen zu lassen. „Wir werden unser Angebot adaptieren und der Gewerkschaft in Teilbereichen entgegenkommen. Das haben wir auch schon am Montag in den Verhandlungen versucht, sind aber vor dem Hintergrund des Streiks in den Gesprächen nicht mehr wirklich zum Sozialpartner durchgedrungen“, erklärte Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber.