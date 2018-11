Zugverkehr lahmgelegt - trotzdem keine Einigung

Die Eisenbahner haben am Montag Ernst gemacht: Von 12 bis 14 Uhr stand der gesamte Bahnverkehr in Österreich still, kurz nach 14 Uhr wurde der Zugverkehr wieder „suksessive“ hoch gefahren, wie die ÖBB mitteilten. „Die Maßnahmen waren nicht mehr aufzuhalten“, bedauerte Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber die Lahmlegung der 670 Züge „auf Kosten der Fahrgäste“. Inzwischen wurden die zu Mittag erneut aufgenommenen Gespräche zum Kollektivvertrag für 40.000 Eisenbahner endgültig abgebrochen, die Gewerkschaft lehnte das Angebot der Arbeitgeberseite ab. „Die nächste Stufe nach dem Warnstreik ist der Streik“, so Gewerkschaftschef Roman Hebenstreit. Noch sei man aber nicht so weit.