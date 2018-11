Ölpreis stürzt gewaltig, Sprit bleibt aber teuer

Günstiger Sprit im EU-Vergleich

Österreich hat im EU-Vergleich allerdings eher günstige Spritpreise: Nur in Polen, Luxemburg, Tschechien, Spanien und Slowenien müssen Autofahrer noch weniger berappen, nachdem sie den Tank frisch aufgefüllt haben. Zudem ist die Lage hierzulande nicht mit jener in Deutschland oder Frankreich zu vergleichen, wo gegen steigende Spritpreise protestiert wird. „Und eine Erhöhung der Mineralölsteuer ist bei uns - anders als in Frankreich - kein Thema“, so Christoph Capek, Geschäftsführer des Fachverbandes Mineralölindustrie.