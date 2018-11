Paris: „Gelbwesten“ randalierten bis in die Nacht!

Laut Innenminister Christophe Castaner sammelten sich in Paris rund 8000 Personen, unter ihnen auch Mitglieder rechts- und linksextremer Gruppen, zu den Protesten. Auf den Champs-Elysees demonstrierten diesen Angaben zufolge bis zu 5000 Menschen. Nach offiziellen Angaben gab es acht Verletzte, darunter zwei Polizisten. 42 Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Das Chaos auf den Straßen dauerte bis tief in die Nacht an und breitete sich sogar in U-Bahn-Stationen aus, die deswegen gesperrt werden mussten.