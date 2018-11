Frühstart in den Skiwinter

Aufgefellt, und los! Unsere Tour führt zuerst kurz entlang der Piste und dann vorbei am Wurtenspeicher. „Der sieht im Winter aus wie ein Fjord“, scherzt Michi. Und er muss es wissen, ist er doch oft als Tourenguide in Skandinavien und Island unterwegs und macht auch Führungen für den Alpenverein Villach. Beruflich ist es dem 44-Jährigen geglückt, bei Sport Sölle in Tröpolach Hobby und Arbeit zu verbinden: „Ich bin einfach gerne draußen.“