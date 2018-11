Eisenbahner: Am Montag wird zwei Stunden gestreikt

Hofer bedauert Streiks und appelliert an Gewerkschaftsvertreter

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) bedauert den Schritt der Gewerkschaft: „Es wäre schade, wenn die Tarifverhandlungen bei den Eisenbahnern nun auf dem Rücken der Bahnkunden ausgetragen würden. Ich ersuche die Gewerkschaftsvertreter, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.“ Ihm zufolge hätten sich Österreichs Bahnbetriebe in den vergangenen Jahren weit über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet. „Diese positive Entwicklung verdanken wir in hohem Maße den Mitarbeitern der Branche. Es gilt, diesen hervorragenden Ruf zu bewahren“, so Hofer.