Österreichweite Eisenbahner-Warnstreiks ab Montag

Die Gewerkschaft vida hat am Donnerstag für kommende Woche Eisenbahn-Warnstreiks beschlossen. „Die Streiks starten am kommenden Montag“, teilte sie mit. Es könnte dem Vernehmen nach nur am Montag oder auch darüber hinaus gestreikt werden. Details gibt es erst am Freitag. Die Gewerkschaft fordert von der Arbeitgeberseite ein „ordentliches Gesamtpaket“ bei den aktuellen KV-Verhandlungen. Von der Arbeitgeberseite kam umgehend Kritik am vida-Beschluss.