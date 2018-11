Profi-Taschendiebe gefasst

Ihr sattes kriminelles Einkommen wollten zwei Algerier mit flinken Fingern in Baden aufstocken. Doch die Profi-Taschendiebe hatten die Rechnung ohne das Kripo-Team der Stadtpolizei gemacht. Denn die Beamten hatten im Rahmen einer Schwerpunktaktion just die Innenstadt im wachsamen Blick. Und prompt fielen die beiden Fremden auf, sodass die Ermittler sie im Auge behielten. Der Verdacht der Fahnder sollte sich rasch bestätigen: „Die Diebe waren in einem Gastgarten gerade dabei zuzuschlagen, als die Handschellen klickten“, berichtet ein Stadtpolizist. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten rasch fest, dass sie professionelle „Taschlzieher“ aus dem Verkehr gezogen hatten.