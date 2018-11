Glühender Advent: Polizei hat Alkosünder im Visier

Christkindlmärkte, Krampuspartys, Weihnachtsfeiern & Co. - kurzum: In der Adventszeit wird der Alkohol vielerorts wieder in Strömen fließen! Das weiß freilich auch die Polizei, die in den nächsten Wochen verstärkt Jagd auf fahrende Trunkenbolde machen wird. Wer sich alkoholisiert ans Steuer setzt, der riskiert viel...