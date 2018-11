Kufsteiner Teufelverein zeigt sein großes Herz

Drei vorweihnachtliche Liveauftritte

Die Galanacht steht heuer zwar nicht auf der Agenda, dafür hat der Verein ein Spendenkonto für das kleine Mädchen eingerichtet (siehe unten). Wer den Ferus Pass Kufstein live erleben möchte, hat am Freitag in Mils, am Samstag in Kitzbühel sowie am 1. Dezember in Innsbruck die Möglichkeit dazu.