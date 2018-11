Räuber-Paar auf der Flucht

Den Schock seines bisherigen Lebens erlitt ein 62-Jähriger vor einer Woche in der Jakob-Thoma-Straße in Mödling: In der Morgendämmerung fragten ihn ein Mann und eine Frau nach einer Adresse. Während der Passant noch überlegte, wurde er zu Boden gestoßen und über eine Stiege gezogen. Zwar wehrte sich das Opfer nach Leibeskräften und schrie um Hilfe - doch die Kriminellen konnten sich mit der Tasche des Mannes aus dem Staub machen. In dieser befand sich ein vierstelliger Eurobetrag.