Mutter und Baby bei Busunfall verletzt

Der 50-jährige Buslenker aus Salzburg fuhr mit seinem Bus gerade in den Terminal in Mondsee ein, als er während der Fahrt die Anzeige vorne am Bus ändern wollte, um Missverständnisse der wartenden Fahrgäste zu vermeiden. Dabei übersah er aber einen abgestellten Bus und fuhr auf diesen auf. Im Bus saßen nur zwei Fahrgäste - eine 31-jährige Mutter mit ihrem einjährigen Baby. Beide wurden gegen die Glasscheibe hinter dem Fahrer geschleudert und mussten verletzt ins Spital gebracht werden.