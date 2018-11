„Drogen-Hilfssheriff“ selbst verurteilt

Klappmesser und Elektroschocker

Dies wusste der Einheimische mit Migrationshintergrund und bedrohte die Opfer zusammen mit einem Komplizen mit einem Klappmesser und einem Elektroschocker. Und zwar sinngemäß etwa mit diesen Worten. „Drogen sind nichts für euer Alter - und schon gar nichts für Mädchen.“ Neben dem Geld soll den Opfern auch eine geringe Menge Suchtmittel abgenommen worden sein. „Abziehen“ war nur eine ErziehungsmaßnahmeIn einschlägigen Kreisen nennt man so etwas „Abziehen“ - doch der Angeklagte wollte es eher als erzieherische Maßnahme darstellen. Dies gefiel dem Staatsanwalt gar nicht: „Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo jeder durch die Straßen ziehen und sich in Selbstjustiz üben kann.“