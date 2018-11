Zivildiener als Zeugen: Brennender Wagen gelöscht

Eigentlich hätte es eine Routinefahrt werden sollen, doch auf dem Weg mit einem Patienten ins Spital kamen zwei Zivildiener vom Roten Kreuz Tulln und eine Freiwillige am Montag an einem Verkehrsunfall vorbei. In Muckendorf an der Donau waren gegen Mittag zwei Pkw ineinandergekracht - ein Auto stand nach dem Crash in Flammen! Eine Anrainerin stand bereits mit einem Feuerlöscher neben dem rauchenden Wrack.