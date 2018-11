„Können nicht Parkplatz der gesamten Region sein!“

Seit Pendler aus Niederösterreich und dem Burgenland auch in Simmering per Parkpickerl zu unerwünschten Personen erklärt wurden, droht Schwechat in einer wahren Autoflut zu versinken. Denn Betroffene müssen bereits vor den Toren Wiens ihre Pkw abstellen. Die Braustadt fordert einen länderübergreifenden Aktionsplan.