Zugstopp ermöglicht: ÖBB-Schaffner zeigte Herz

Von München nach Tullnerfeld wollte Manfred Schabus samt Angehörigen per Bahn reisen. „Doch der deutsche Zug fuhr wegen einer Baustelle nicht bis Österreich durch“, berichtet der Familienvater. Schabus und seine Begleiter verpassten daher nach dem Umstieg auf Bus und Schnellbahn in Salzburg jenen Anschlusszug, der auch an ihrem Reiseziel anhält.