„Coach“ kümmert sich um leseschwache Kids

10-Punkte-Programm

Das Recht auf Bildung ist außerdem in der UN-Kinderrechts-Konvention verankert. Auf diese aufbauend entwickelte das Jugendrotkreuz in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine Kindercharta: Ein 10-Punkte-Programm, das zeigt, welche Bedürfnisse und Wünsche Kinder in OÖ haben. Es werden Themen wie Schutz vor Gewalt oder Recht auf Freizeit und Zuwendung behandelt. „Dafür machen wir uns gerne stark“, so Walter Aichinger abschließend.LS