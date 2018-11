Linzer Bischof erlaubt nun auch Laien, zu taufen

Bischof-Brief an Papst Franziskus

Auch auf ein anderes „oft und drängend“ vorgebrachtes Anliegen (zuletzt auch von Wirtschaftskämmerer Christoph Leitl) reagiert der Bischof. Er hat, wie schon am Sonntag „inoffiziell“ berichtet, unter Schilderung der Situatio in der Diözese Linz (ein „Rumoren“) an Papst Franziskus einen Brief geschrieben, in dem er um die Erweiterung der Zulassungsbedingungen zu den Weiheämtern (Priesteramt, Diakonat) bittet. Auch „bewährte verheiratete Männer“ sollen zum Priester geweiht werden können, die Entbindung vom zölibatären Gelübde soll unter Beibehaltung des geistlichen Amtes möglich sein - und Frauen sollen Diakone werden können.