Noch immer kommen bis zu 300 Flüchtlinge pro Woche

45.000 Asylwerber in Grundversorgung

Zum Höhepunkt nach der Flüchtlingswelle von 2015/16 waren in Österreich 88.000 Asylwerber in Grundversorgung, jetzt sind es circa 45.000. Pro Monat werden es hier (durch Bescheide erster Instanz) um 1800 weniger, es kommen aber pro Woche 200 bis 300 neue Flüchtlinge dazu. Insgesamt kamen heuer bisher 14.000 bis 15.000 neu in Grundversorgung.