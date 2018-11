Facebook machte über PR-Firma Kritiker schlecht

„Bedrohen Werte, auf denen unsere Demokratie beruht“

Soros‘ Stiftung Open Society Foundations wies eine Verbindung zu „Freedom from Facebook“ zurück. Sie habe zwar zwei Mitglieder-Organisationen der Koalition unterstützt, dies habe aber keinen Bezug zu „Freedom from Facebook“ gehabt, sagte Präsident Patrick Gaspard. Er verurteilte die Vorgehensweise von Facebook in einem offenen Brief an Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg: „Ihre Methoden bedrohen die Werte, auf denen unsere Demokratie beruht.“ Er verwies darauf, dass Soros zu den prominenten Trump-Kritikern gehörte, denen vor einigen Wochen Rohrbomben geschickt wurden.