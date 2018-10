Bomben bei Clintons, Obamas und CNN gefunden

CNN-Büro in New York evakuiert

Am Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass das Time-Warner-Center, ein Bürogebäude in New York, in dem auch CNN untergebracht ist, evakuiert werden musste. Während einer laufenden Sendung des Fernsehsenders am Mittwochvormittag (Ortszeit) war ein Sicherheitsalarm im Studio von CNN zu hören. Auch hier wurde ein Spengsatz sichergestellt, wie CNN-Anchorman Jim Sciutto auf Twitter berichtete. Hintergrund der Räumung sei der Fund eines verdächtigen Pakets.