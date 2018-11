Gaunerin erbeutet mit „Bussi-Trick“ 500 Euro

Eine unbekannte Täterin, ca. 18-20 Jahre alt, bedrängte am 15. November 2018 um 14.15 Uhr in Wels am Stadtplatz einen 81-jährigen Pensionisten und ersucht ihn um eine Spende für Gehörlose. Das Opfer unterschrieb auf einer Sammelliste und bezahlte einen Münzbetrag von 1,50 Euro. Die Täterin wollte den betagten Mann daraufhin umarmen und küssen. Das Opfer wehrte jedoch ab, hatte dabei aber noch die offene Geldbörse in der Hand. Dabei stahl die Unbekannte Bargeld in der Höhe von 500 Euro aus dessen Geldbörse.