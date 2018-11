WikiLeaks-Gründer Assange in den USA angeklagt

WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach Angaben der Enthüllungsplattform in den USA angeklagt worden. Staatsanwälte hätten die Existenz der unter Verschluss gehaltene Anklage versehentlich in Gerichtsdokumenten in einem anderen Fall enthüllt, teilte WikiLeaks am Donnerstagabend mit. Was genau Assange vorgeworfen wird, war zunächst unklar.