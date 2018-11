Hausbesitzerin „verjagte“ Einbrecherpaar

Zwei unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, brachen am 15. November 2018, nachmittags, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in St. Lorenz auf. Sie begaben sich in das Obergeschoß und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen, als sie gegen 16 Uhr von der nach Hause kommenden 58-jährigen Besitzerin dabei gestört wurden.