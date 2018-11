Seilbahn-Haltestelle direkt vorm Musiktheater

Ob jemals die Gondeln über Linz schweben, steht nach wie vor in den Sternen. Doch die Stadtseilbahn ist spätestens seit der präsentierten Machbarkeitsstudie keine Utopie mehr. Sofern der Bund die Hälfte der Kosten für das Gondelprojekt berappt, könnte zumindest die erste Etappe - vom Bahnhof in Ebelsberg bis zur Voest -, die oberste Priorität hat, realisiert werden. „Für die Entspannung auf den Straßen wäre dieses 3,5 Kilometer lange Teilstück besonders wichtig“, betont FP-Verkehrsstadtrat Markus Hein. In einem zweiten Bauabschnitt würde die Trasse von der Voest bis in den Hafen führen, im dritten weiter bis zum Pleschinger See.