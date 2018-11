Stadt Linz und Bawag werden Swap-Schaden nicht los

Zivilprozess seit November 2011

„Das Verfahren“, von dem Rothner spricht, ist der Zivilrechtsprozess zwischen Stadt Linz und Bawag am Handelsgericht Wien, der mit Klage und Gegenklage im November 2011 (!) begonnen hatte. Die Bawag will 417,7 Millionen Euro „Swap-Schaden“ von der Stadt, was sich samt Zinsen je nach Zinssatz auf 500 bis mehr als 600 Millionen € summiert.