Mazda CX-3: Hat auch den Großen einiges voraus

Mazda MX-5 als SUV?

Der CX-3 ist nicht der einzige Mazda, der nicht wegen seines Platzangebotes geliebt wird, sondern trotzdem. Auch wenn es vielleicht etwas weit hergeholt ist, ihn mit dem MX-5 zu vergleichen, so hat er mit ihm doch durchaus Gemeinsamkeiten. Das knackige Sechsgang-Schaltgetriebe zum Beispiel, das so herrlich zu bedienen ist, wie es in der Fahrzeugklasse wohl kein anderer schafft. Die Lenkung ist zwar nicht so gefühlvoll wie im Roadster, aber ähnlich direkt, fast schon nervös. Auf jeden Fall eher für Leute gemacht, die Spaß haben am Autofahren - auch wenn das Fahrwerk nicht die Präzision vermittelt, die ein MX-5-Fahrer erwarten würde. Eine Spur weniger Seitenneigung in Kurven und Schwingen auf lange Bodenwellen würden den Auftritt noch stimmiger machen.