Eigentum für die meisten Österreicher unleistbar

Erwartete Zinssenkungen wirken sich nur marginal aus

Analysten gehen demnächst von Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank in Höhe von rund 0,5 Prozent aus. Für die Immo-Leistbarkeit bedeutet das laut Durchblicker-Modellrechnung eine marginale Erleichterung: Statt 59 Prozent wären dann „nur“ mehr 55 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens fällig. „Um bei der Schuldentilgungsquote von 40 Prozent zu landen, bräuchte es eine Zinssenkung in Höhe von rund drei Prozent – und das ist aus jetziger Sicht nicht zu erwarten bzw. sind bereits im nächsten Jahr wieder Zinserhöhungen denkmöglich“, so Andreas Ederer, Head of Banking bei Durchblicker.