Übergelaufen: US-Soldat in Russland festgenommen

US-Soldat im Vorjahr nach Nordkorea geflüchtet

Der Fall erinnert an den US-Armeeangehörigen Travis King, der im Vorjahr aus Südkorea nach Nordkorea geflohen war und dort in Haft kam. Der US-Soldat sollte nach einer Schlägerei, einer Auseinandersetzung mit der Polizei und einem Gefängnisaufenthalt in Südkorea im Juli in die USA geflogen werden. Er konnte jedoch aus dem Flughafen entwischen und sich einer Besichtigungstour an der Demilitarisierten Zone anschließen. Dort übertrat King die Grenze von Süd- nach Nordkorea. Nach monatelangen Verhören und intensiven diplomatischen Verhandlungen kam der junge Mann frei und musste sich später wegen Desertation vor Gericht verantworten.