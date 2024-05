„Bayern braucht einen Trainer, bei dem Hoeneß …“

„Bayern hat noch immer eine super Mannschaft, aber sie brauchen auch einen super Trainer“, so Hans Krankl in der ServusTV-Sendung „Talk im Hangar-7“ am Montagabend. Doch wer soll das werden, nach den Absagen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, Leverkusens Meister-Trainer Xabi Alonso, ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Aston-Villa-Trainer Unai Emery und Brighton-Coach Roberto De Zerbi und zuletzt auch jener von Julen Lopetegui?